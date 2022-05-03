Окупанти на Харіківщині минулої доби обстріляли Харків і кілька населених пунктів в області: один загиблий, троє людей поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.



"За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці", – написав він.



Через ранкові обстріли в Харківському районі загорілася фабрика, яка припинила діяльність через військовий стан.



"На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", – вказав Синєгубов.



Що стосується Харківської області, то минулої доби окупанти обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.



"За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", – вказав голова ОВА.



Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.



У Харкові продовжують працювати пункти видачі гуманітарної допомоги, такі ж є в громадах області. За добу в таких пунктах люди отримали загалом понад 57 тонн харчів. Крім харків’ян гуманітарну допомогу отримали у Малоданилівській, Новопокровській, Дергачівській, Зміївській і Донецькій та ін. громадах.



Комунальні служби області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.

Нагадаємо, Пентагон також заявили, що українці здобули суттєві успіхи та відтіснили росіян на 40 км від Харкова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb