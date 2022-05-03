Окупанти на Харіківщині минулої доби обстріляли Харків і кілька населених пунктів в області: один загиблий, троє людей поранені
По Харкову окупанти минулої доби здійснили два удари з реактивних систем залпового вогню та артобстріл, а також обстрілляли Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.
"За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці", – написав він.
Через ранкові обстріли в Харківському районі загорілася фабрика, яка припинила діяльність через військовий стан.
"На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", – вказав Синєгубов.
Що стосується Харківської області, то минулої доби окупанти обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.
"За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", – вказав голова ОВА.
Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.
У Харкові продовжують працювати пункти видачі гуманітарної допомоги, такі ж є в громадах області. За добу в таких пунктах люди отримали загалом понад 57 тонн харчів. Крім харків’ян гуманітарну допомогу отримали у Малоданилівській, Новопокровській, Дергачівській, Зміївській і Донецькій та ін. громадах.
Комунальні служби області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.
- Нагадаємо, Пентагон також заявили, що українці здобули суттєві успіхи та відтіснили росіян на 40 км від Харкова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе