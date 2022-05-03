Українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова, - Пентагон

Про це повідомляє bbcrussian, з посиланням на заяву високопосадовця міністерства оборони США.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо мінімальний, у кращому разі, прогрес росіян на Донбасі", - сказав чиновник.

За його словами, російська влада досягла незначних успіхів на схід від українських міст Ізюм та Попасна, але прогрес був "млявим і нерівномірним".

Крім того, Пентагон зауважив, що російські сили, мабуть, бояться ризику і намагаються уникати жертв серед своїх військ як у повітряній, так і в наземній війні, сказав чиновник.

Українські сили продовжують утримувати Харків від входження російських сил. За словами чиновника, місто продовжує зазнавати ударів російської авіації.

"Але за останні 24-48 годин українці проробили хорошу роботу, відтіснивши росіян ще далі, приблизно на 40 км на схід від Харкова", - сказав військовий чиновник.

За даними Пентагону, з початку вторгнення Росія випустила в Україні 2125 ракет.

За словами представника міноборони США, українські сили демонструють "добрий приклад жорсткого та грізного опору".

Про успіхи українських військ на Харківщині також повідомив репортер відділу зовнішньої політики та національної безпеки Пентагону Джек Детч у Twitter.



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