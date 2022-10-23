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Окупанти на Луганщині готуються частково відійти на лінію 24 лютого, - британська розвідка

23 жовтня, 2022 неділя
09:26
війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

На окупованих територіях Луганської області росіяни зводять лінію оборони, яка частково пролягає у межах, які вони захопили ще у 2014 році

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що 19 жовтня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" оборони в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної. 

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донецьк в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю станом на 23 лютого 2022 року. Проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи", - дійшли висновку в британській розвідці. 

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Луганщина
окуповані території
Сіверський Донець
Вагнергейт
наступ ЗСУ
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