Окупанти на Луганщині скасували День Святого Миколая: школярів відтепер вітатиме Киш Бабай з Татарстану, - ОВА
У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що скасування Дня Святого Миколая пов'язане з тим, що це начебто суто українське свято.
"Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА.
Крім того, за його словами, у Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Проте його працівники з початком нового навчального року нічого не одержують.
Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці, улітку вони недорахувалися виплат за відпустку.
- Напередодні повідомлялося, що так зване керівництво тимчасово окупованих територій України отримало розпорядження упродовж осінньо-зимового періоду відправити 10 тисяч українських дітей на виставку досягнень народного господарства до російської столиці.
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