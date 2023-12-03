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Окупанти на Луганщині скасували День Святого Миколая: школярів відтепер вітатиме Киш Бабай з Татарстану, - ОВА

3 грудня, 2023 неділя
09:04
Суспільство резеденція святого миколая

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що скасування Дня Святого Миколая пов'язане з тим, що це начебто суто українське свято.

"Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА.

Крім того, за його словами, у Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Проте його працівники з початком нового навчального року нічого не одержують.

Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці, улітку вони недорахувалися виплат за відпустку.

  • Напередодні повідомлялося, що так зване керівництво тимчасово окупованих територій України отримало розпорядження упродовж осінньо-зимового періоду відправити 10 тисяч українських дітей на виставку досягнень народного господарства до російської столиці.

Україна
Росія
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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