Окупанти на Луганщині скасували День Святого Миколая: школярів відтепер вітатиме Киш Бабай з Татарстану, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що скасування Дня Святого Миколая пов'язане з тим, що це начебто суто українське свято.

"Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА.

Крім того, за його словами, у Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Проте його працівники з початком нового навчального року нічого не одержують.

Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці, улітку вони недорахувалися виплат за відпустку.