Росіяни планують взимку вивезти 10 тис. дітей з ТОТ до Москви на ВДНГ, - Луганська ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, з потрібних 10 тис. дітей окупанти назбирали поки що лише тисячу. Водночас після перших відряджень охочих стає ще менше.

"Власним коштом кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд - один на дітей з чотирьох окупованих областей. Стоїть, доки не зберуться усі. Хто приїхав перший, може очікувати і добу. З їжі - виключно сухпайки. У зворотному напрямку - те ж саме", - розповів голова Луганської ОВА.

Крім того, він повідомив, що уряд РФ збирається покласти відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих минулого року територій Луганщини на керівників-колаборантів.

Зазначається, що останніх ставлять перед вибором: відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.

"У разі невиконання цих домовленостей теж залишишся без російських грошей, але пізніше. Слід зазначити, що рівень дотаційності досягає 95%", - наголосив Лисогор.