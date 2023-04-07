Окупанти на півдні України запустили "мобільні групи" з паспортизації, – ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня України запустили так звані мобільні групи з паспортизації, які агітують населення брати паспорти РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Там нагадали, що наприкінці березня президент РФ Володимир Путін висловив невдоволення темпами паспортизації на тимчасово окупованих територіях.
"Ворог нарощує темпи примусової паспортизації й вдається до насильства над тими, хто відмовляється брати ворожу макулатуру... Окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації. За фактом ці групи їздять по домівках місцевого населення й агітують мешканців отримувати паспорт", - розповіли у ЦНС.
Там зазначили, що члени цих груп вдаються до погроз і застосування фізичної сили.
- Раніше ЦНС повідомляв, що окупанти на Запоріжжі не допускають до посівної аграріїв без громадянства РФ.
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