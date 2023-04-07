Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Там нагадали, що наприкінці березня президент РФ Володимир Путін висловив невдоволення темпами паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

"Ворог нарощує темпи примусової паспортизації й вдається до насильства над тими, хто відмовляється брати ворожу макулатуру... Окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи" з паспортизації. За фактом ці групи їздять по домівках місцевого населення й агітують мешканців отримувати паспорт", - розповіли у ЦНС.

Там зазначили, що члени цих груп вдаються до погроз і застосування фізичної сили.