Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за будь-яку ціну задовольнити Москву й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що частина населення, яка не виїхала з регіону або не була депортована все одно не погоджується отримувати паспорт ворога. Відтак окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких ускладнюють умови життя в Запоріжжі.

"Тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура", - зазначили у ЦНС.