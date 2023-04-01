Росіяни на тимчасово окупованих територіях обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ, - Генштаб

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема в місті Токмак, на блокпостах цілеспрямовано обшукують транспортні засоби мешканців. За відсутність російського паспорта окупанти погрожують громадянам України забороною в'їзду в місто.

Представники ФСБ своєю чергою під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи. Також вони погрожують проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.

Авіація Сил оборони вісім разів вдарила по районах зосередження окупантів

За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділі ракетних військ і артилерії своєю чергою уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.

Упродовж доби ворог завдавав по Україні ракетних, авіаційних ударів та ударів з РСЗВ

Російська армія за добу завдала два ракетних і 25 авіаційних ударів по території України. Також вона шість разів обстріляла українські міста з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, було завдано ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України.

У Генштабі наголосили, що ворог зосереджує основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони упродовж доби змогли відбити понад 50 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: упродовж доби обстрілювали населені пункти Олександрівка Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Катеринівка, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині.

Також на білоруських полігонах триває підготовка територіальних військ ЗС РФ, водночас ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Куп’янський та Лиманський напрямки: під удари потрапили населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області, Невське, Колодязі, Діброва, Білогорівка та Роздолівка Луганської області.

Також російські війська упродовж доби здійснювали безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського.

Бахмутський напрямок: протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: під обстріли опинилися Авдіївка, Орлівка, Нетайлове, Красногорівка, Георгіївка і Мар’їнка; Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противних вів наступальні дії, які були безуспішні.

Запорізький та Херсонський напрямки: ворожих ударів зазнали населені пункти Времівка Донецької області; Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області, а також Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Бургунка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У Генштабі зазначили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.