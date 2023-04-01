Морпіхи знищили за день 5 окупантів і сховище з боєприпасами
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ", - пишуть морпіхи.
Минулої доби, 31 березня, морські піхотинці та артилерійські частини знищили 5 росіян. Відомо також про знищення сховища з боєприпасами та модуля РЕБ "Поле-21".
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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