Морпіхи знищили за день 5 окупантів і сховище з боєприпасами

Про це повідомляє Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ", - пишуть морпіхи.

Минулої доби, 31 березня, морські піхотинці та артилерійські частини знищили 5 росіян. Відомо також про знищення сховища з боєприпасами та модуля РЕБ "Поле-21".

Остаточні втрати ворога уточнюються.