Через малі темпи паспортизації на ТОТ окупанти не можуть підготуватися до "референдумів", - ЦНС
Окупанти сподіваються провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не можуть набрати колаборантів
Про це повідомили в facebook Центру національного спротиву.
У пості пояснили, що перепоною для цього є низькі темпи паспортизації на захоплених землях. Зокрема за даними центру, окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так і "членів партій".
"Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить", – додається у дописі.
У центрі також зазначили: "Ну, й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ".
- Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях Запорізької області погрожують мешканцям, які відмовляються оформлювати паспорти РФ, позбавити їх соціальної допомоги.
- 14 березня стало відомо, що місцеві жителі тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області відмовляються отримувати російські паспорти - рашисти влаштували геноцид і не надають медпослуги.
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