Про це повідомили в facebook Центру національного спротиву.

У пості пояснили, що перепоною для цього є низькі темпи паспортизації на захоплених землях. Зокрема за даними центру, окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так і "членів партій".

"Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить", – додається у дописі.

У центрі також зазначили: "Ну, й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ".