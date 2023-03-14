Місцеві в Запорізькій області уникають паспортизації РФ, окупанти влаштували геноцид і не надають медпослуги, - ЦНС
Місцеві жителі тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області відмовляються отримувати російські паспорти - рашисти влаштували геноцид і не надають медпослуги
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Місцеве населення на тимчасово окупованих територій України уникають від отримання російського документа", - наголошують у відомстві.
Представники окупаційних адміністрацій отримують догани від Москви через низькі темпи паспортизації. Місцеві жителі не бажають отримувати російські документи та саботують це. Відтак окупанти влаштовують нові "правила" та обмежують українців без паспорта РФ у правах. Зокрема, не надають медичні послуги.
У лікарнях, так у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області влаштували пункти, де можна подати заяву на отримання паспорта Росії.
Центр національного спротиву закликає українців не брати російський документ.
"За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний "документ" окупантів на руках. Проте постійно пропускаючи чергу на видачу ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського сміття", - наголосили у відомстві.
- У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл.
- Росіяни на окупованих територіях Запорізької області погрожують мешканцям, які відмовляються оформлювати паспорти РФ, позбавити їх соціальної допомоги.
- На окупованій частині Запорізької області росіяни вимагають від фермерів здавати їм зерно за копійки, а потім перепродають його за ринковою ціною.
- Окупаційна адміністрація на окупованих районах Запорізької області почала формувати "народні дружини правопорядку" в межах підготовки до мобілізації в армію РФ.
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