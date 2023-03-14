Про це інформує Центр нацспротиву.

"Місцеве населення на тимчасово окупованих територій України уникають від отримання російського документа", - наголошують у відомстві.

Представники окупаційних адміністрацій отримують догани від Москви через низькі темпи паспортизації. Місцеві жителі не бажають отримувати російські документи та саботують це. Відтак окупанти влаштовують нові "правила" та обмежують українців без паспорта РФ у правах. Зокрема, не надають медичні послуги.

У лікарнях, так у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області влаштували пункти, де можна подати заяву на отримання паспорта Росії.

Центр національного спротиву закликає українців не брати російський документ.

"За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний "документ" окупантів на руках. Проте постійно пропускаючи чергу на видачу ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського сміття", - наголосили у відомстві.