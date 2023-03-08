У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл, - ЦНС
За даними Центру національного спротиву, окупанти в Бердянську влаштували рейди на домівки сімей, де діти не відвідують школи загарбників
Про це мовиться на сайті Центру нацспротиву (ЦНС).
У тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, загарбники провели рейд по домівках родин, де діти не відвідують російські школи.
"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - зазначили в ЦНС.
- Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що в Бердянську росіяни та їхні поплічники шукають дітей, які вчаться в українських школах онлайн: у них перевіряють смартфони, а батькам погрожують.
- Російські терористи продовжують використовувати дітей на окупованих територіях, як живий щит: РФ розміщує військових і техніку у школах, де навчаються діти.
- Також за даними Центру нацспротиву на окупованих територіях росіяни штрафують батьків, чиї діти навчаються в українських школах.
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