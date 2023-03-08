Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл, - ЦНС

У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл, - ЦНС

8 березня, 2023 середа
13:22
війна з Росією школа окупант

За даними Центру національного спротиву, окупанти в Бердянську влаштували рейди на домівки сімей, де діти не відвідують школи загарбників

Про це мовиться на сайті Центру нацспротиву (ЦНС).

У тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, загарбники провели рейд по домівках родин, де діти не відвідують російські школи.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - зазначили в ЦНС.

  • Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що в Бердянську росіяни та їхні поплічники шукають дітей, які вчаться в українських школах онлайн: у них перевіряють смартфони, а батькам погрожують.
  • Російські терористи продовжують використовувати дітей на окупованих територіях, як живий щит:  РФ розміщує військових і техніку у школах, де навчаються діти.
  • Також за даними Центру нацспротиву на окупованих територіях росіяни штрафують батьків, чиї діти навчаються в українських школах.
Україна
Росія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Автор Мирослав Чех
7 березня, 2023 вiвторок
Люди з ФСБ дали зелене світло вторгненню, бо були переконані, що у Байдена Паркінсон чи Альцгеймер, а Камала Гарріс сама не впорається
Петер Сіярто
6 березня, 2023 понедiлок
"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
Сергій Ребров
8 березня, 2023 середа
Ребров поставив крапку у розмовах про його призначення в збірну України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.16
    Купівля 38.16
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 березня
14:18
Збір на джип для військових
14:09
OPINION
Олег Манчура
Грузія: Революція троянд-2?
14:04
Євген Пригожин
Суд ЄС зняв європейські санкції із матері Євгена Пригожина
14:03
Ворог у спробах захопити деокуповані населені пункти на Луганщині продовжує їх знищувати, - Гайдай
13:59
паспорт рф
Росіяни на окупованих територіях погрожують позбавити соцдопомоги мешканців, які не оформлять паспорти РФ, – ЦНС
13:51
тест на алкоголь
Латвія передала ЗСУ та українським лікарням 8 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
13:36
Афганістан
ООН: влада талібів в Афганістані запровадила найбільші репресії у світі проти жінок
13:35
СІЗО
У сімферопольському СІЗО знайшли ще одного викраденого українця, – Кримська правозахисна група
13:23
Ексклюзив
Немає варіантів для наступу росіян на Лиман найближчим часом, - військовий експерт Коваленко
13:13
Олексій Резніков
"Це було би компліментом, але це не ми": Резніков заперечив причетність України до вибухів на російських газогонах
13:10
Олег Бахматюк
ВАКС заочно заарештував бізнесмена Бахматюка за хабар ексголові ДФС
13:00
Борис Пісторіус
Україна отримає 21 танк Leopard від Німеччини та Португалії до кінця березня, - міністр оборони ФРН Пісторіус
12:52
Китай
Китай аналізує хід війни в Україні та вивчає, як протидіяти Javelin і збивати супутники Starlink, - Reuters
12:42
Ексклюзив
карта бойових дій 0803
Карта бойових дій за період 2-8 березня. Оборонці Бахмута вибудовують нову лінію захисту в місті 
12:35
СБУ викрила схему приватної компанії, яка намагалась викрасти державного газу на 100 млн грн
12:27
комендантська година
Влада Києва розгляне петицію про скорочення комендантської години в столиці
12:23
Оновлено
Обстріли Донеччини: атаковано будинки,школу й коксохімічний завод
12:21
росія іран
Іран потайки передав Росії 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів, - Sky News
12:04
OPINION
Богдан Данилишин
Як забезпечити економічне зростання в умовах війни
12:03
крилата ракта "Калібр"
Росія прибрала всі ракетоносії з Чорного та Азовського морів
11:57
Семен Кривонос, директор НАБУ
G7 привітала Кривоноса із призначенням головою НАБУ: робота установи має бути вільна від політичного втручання
11:51
Окупанти знесли багатоповерхівку в Маріуполі, в підвалі якої було 200 тіл загиблих, — Андрющенко
11:48
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Україна потребує в 4 рази більше снарядів, аніж пропонує Європа
11:42
САУ Krab
Південна Корея дозволила Польщі постачати Україні САУ Krab зі своїми деталями, - Reuters
11:39
Ексклюзив
Петро Бурковський
Російська влада переконала людей, що їхня велич - у праві на можливість нищити сусідів, - аналітик Бурковський
11:37
Олександр Петраков
Екстренер національної команди України розкритикував Петракова за виклик гравців з РФ до збірної
10:46
Електроенергія
В енергосистемі зафіксовано профіцит потужності, ситуація зі світлом буде стабільною за відсутності нових атак, – Укренерго
10:39
Ексклюзив
Протести у Тбілісі
Молодь сприйняла законопроєкт про іноагентів як меседж від влади, що вона може перетворити Грузію в РФ, - політолог Васадзе
10:21
Ексклюзив
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Вночі ЗСУ знищили два ворожих "шахеда", - Ігнат
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 березня: ціна долара та євро в обмінниках
10:09
OPINION
Андрій Кокотюха
"Казус 8 березня": українців готують до демократії з "Колгоспу тварин"
10:05
Хвіча Кварацхелія, Наполі, Серія А, чемпіонат Італії
Найкращий футболіст Грузії підтримав протести в країні
10:00
обережно: міни
У селі на Херсонщині здетонувала російська вибухівка, поранено місцевого мешканця
09:50
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія перебуває у вирішальній фазі вичерпання можливостей на Донеччині, - Згурець
09:47
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерреш прибув до Києва
09:37
Алекс Віндман
Війна в Україні почне сходити нанівець, до кінця року ми розпочнемо входити до фази дипломатії, - ексдиректор радбезу США у справах Європи Віндман
09:37
Оновлено
Протести у Тбілісі
У Грузії затримали 66 учасників протестів під будівлею парламенту, опозиція анонсувала нові мітинги
09:21
Пентагон
Бюджет Пентагону у наступному році матиме рекордну суму на закупівлю озброєння, - Bloomberg
09:18
вбивство діти війна
Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 464 дитини, понад 900 поранені
09:02
знищена ворожа техніка
Британська розвідка вказала на дилему РФ після невдалого штурму Вугледару
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV