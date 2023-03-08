Про це мовиться на сайті Центру нацспротиву (ЦНС).

У тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, загарбники провели рейд по домівках родин, де діти не відвідують російські школи.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - зазначили в ЦНС.