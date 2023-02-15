На окупованих територіях росіяни штрафують батьків, чиї діти навчаються в українських школах, - Центр нацспротиву
Українські діти на тимчасово окупованих територіях продовжують навчатись в школах онлайн, але росіянам це явно не подобається
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни намагаються силою припинити навчання дітей в українських онлайн-школах, і загнати їх до осередків пропаганди.
"Окупанти створили "комісії у справах неповнолітніх", які за допомогою фейкових судів, виписують батькам штрафи за навчання дітей в українських школах. Комісії влаштовують рейди, особливо за місцями проживання дітей, які пропускають багато занять в “російських школах”. Під час перевірок окупанти приділяють увагу ноутбукам, планшетам, за якими може здійснюватись навчання дітей", - пишуть у Центрі.
Російські школи на окупованих територіях мають суто пропагандистський характер. Саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ “русского міра”.
В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії.
- 14 лютого у ЦНС також розповіли, як російська влада вигадує нові способи, щоб заохотити рашистів переїжджати на тимчасово окуповані території України.
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