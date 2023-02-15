Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам РФ при купівлі житла на захоплених землях. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері “Дом.РФ”, якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам", - пишуть у Центрі.

Рашистська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України. Тому окупанти й вигадують різноманітні програми, які стимулюють росіян переїжджати на ТОТ і заселяти українські землі.