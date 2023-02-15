Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву
Російська влада вигадує нові способи, щоб заохотити рашистів переїжджати на тимчасово окуповані території України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам РФ при купівлі житла на захоплених землях. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері “Дом.РФ”, якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам", - пишуть у Центрі.
Рашистська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України. Тому окупанти й вигадують різноманітні програми, які стимулюють росіян переїжджати на ТОТ і заселяти українські землі.
- 13 лютого начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Світлана Македонська повідомила, що загарбники націоналізовують майно українських громадян на окупованих територіях.
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