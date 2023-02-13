Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З кожним місяцем окупаційна влада "затягує гайки". Люди живуть на окупованих територіях наче у гетто. Порушені всі норми міжнародного права. Люди не можуть пересуватися вільно. Окупаційна влада вимагає наявність перепусток, які видають у Бердянську та Мелітополі, щоб мешканці могли пересуватися власним автотранспортом", - зазначила Македонська.

Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району також додала, що окупанти націоналізовують майно українців.

"Окупаційна влада вимагає від людей надати документи щодо їхньої власності на житло та земельні ділянки, в іншому випадку житло буде націоналізоване. Окупаційну владу також цікавить бізнес. Підприємців, які мали магазини, кафе, бази відпочинку, змушують перереєструватися. Майно людей, які виїхали або не надали такі документи, окупаційна влада націоналізовує", - зауважила Македонська.