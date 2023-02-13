РФ доводиться розриватися між наступом на Донбасі та обороною "наземного мосту" до Криму, - розвідка Британії
Перед керівництвом РФ постав вибір між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі
Про це пише міністерство оборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що зображення з відкритих джерел, датовані 7 лютим, вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжує зміцнення оборонних укріплень в окупованій частині Запорізькій області, зокрема поблизу Тарасівки. Ще у січні РФ встановила аналогічні споруди між Василівкою та Оріховим.
На думку британських аналітиків, попри нинішній оперативний фокус на Донбасі, Росія як і раніше стурбована обороною флангів своєї розширеної лінії фронту. Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання туди особового складу.
"Лінія фронту в Україні сягає приблизно 1288 км, а в окупованій РФ Запорізькій області – 192 км. Великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "наземного мосту", що з’єднує Ростовську область та окупований Крим", - констатували у розвідці Британії.
Водночас там підкреслили, що успіх України на Луганщині ще більше підірве проголошену військову мету Росії захопити весь Донбас.
"Рішення про протидію, якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", - дійшли висновку британці.
- 11 лютого американське видання The New York Times спрогнозувало, що найбільш ймовірним напрямком нового контрнаступу Збройних Сил України виглядає Мелітополь у Запорізькій області.
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