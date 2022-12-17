На окупованих територіях РФ розміщує військових і техніку у школах, де навчаються діти, - ЦНС
Російські терористи продовжують використовувати дітей на окупованих територіях, як "живий щит"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Освітні заклади, в яких продовжують навчання діти, й надалі використовуються окупантами для розміщення особового складу та ОВТ. Техніку паркують між навчальними корпусами, а також поруч з багатоквартирними житловими будинками. Така ситуація спостерігається на усій тимчасово окупованій території України. Особливо в навоокупованих районах з 24 лютого. Фактично, росіяни продовжують свою стратегію прикривання цивільним населенням", - йдеться у матеріалі Центру.
- У листопаді повідомлялось, що на Луганщині окупаційні війська розмістили свої підрозділи в школах та на підприємствах, а жителів міст, попри обстріли, змушують працювати й приводити дітей в навчальні заклади.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
- 16 грудня повідомлялось, що через велику кількість поранених військових РФ пологове відділення в Луганську облаштували як військовий госпіталь - жінки народжували в коридорах та каретах швидкої.
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