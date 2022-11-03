Про це мовиться в ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита", - повідомляє пресслужба.

Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Нагадаємо, окупанти примусово евакуюють населення Херсонщини та Запорізької області, а також вивозять медичне обладнання з лікарень.

Росіяни хочуть депортувати дітей з Мелітополя

У Новій Каховці війська РФ відключили інтернет та примушують місцевих мешканців покинути місто.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb