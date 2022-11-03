Генштаб: Загарбники використовують цивільних як "живий щит" - розміщують війська в школах Сватового та примушують приводити дітей на заняття
На Луганщині окупаційні війська розмістили свої підрозділи в школах та на підприємствах, а жителів міст, попри обстріли, змушують працювати й приводити дітей в навчальні заклади
Про це мовиться в ранковому звіті Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита", - повідомляє пресслужба.
Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.
- Нагадаємо, окупанти примусово евакуюють населення Херсонщини та Запорізької області, а також вивозять медичне обладнання з лікарень.
- Росіяни хочуть депортувати дітей з Мелітополя
- У Новій Каховці війська РФ відключили інтернет та примушують місцевих мешканців покинути місто.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.67Продаж 39.63
- Актуальне
- Важливе