Відключили інтернет та зобов'язали розпродати все і закритись до листопада: росіяни намагаються примусово евакуювати Нову Каховку
Генштаб повідомив, що окупаційна влада намагається примусово "евакуювати" жителів Нової Каховки. Росіяни вимкнули в місті інтернет і по гучномовцю заявляють про так звані обстріли ЗСУ
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 30 жовтня.
Окупанти 29 жовтня обмежили доступ до інтернету в Новій Каховці від та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з міста протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України.
"Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення", - пише Генштаб.
Крім того, окупанти видали указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини й ринки з 1 листопада 2022 року.
Першочергово окупанти "евакуюватимуть" медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста.
- Раніше ОК "Південь" повідомило, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.
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