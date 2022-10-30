Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 30 жовтня.

Окупанти 29 жовтня обмежили доступ до інтернету в Новій Каховці від та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з міста протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України.

"Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення", - пише Генштаб.

Крім того, окупанти видали указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини й ринки з 1 листопада 2022 року.

Першочергово окупанти "евакуюватимуть" медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста.

Раніше ОК "Південь" повідомило, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.

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