Окупанти намагаються депортувати дітей із Мелітополя: Мер розповів, як це відбувається
Під приводом осінніх канікул російські загарбники намагаються депортувати українських дітей із Мелітополя Запорізької області
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 1 листопада повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає "Радіо Свобода".
"Від учора в місті Мелітополь оголосили канікули, і наших дітей вони намагаються вивезти до Криму, Краснодара або ж інших регіонів РФ", - сказав міський голова.
"Таку практику вони вже застосовували на інших тимчасово окупованих територіях. Наприклад, вивезли 300 дітей з Енергодара, Камʼянки і на сьогодні не повернули їх, а лише прийшли попросили у батьків зимові речі, тому що не збираються скоро повертати цих дітей", - уточнив він.
- Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова "всиновила" двох дітей, яких було викрадено з Маріуполя.
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