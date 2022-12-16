Жінки в Луганську були вимушені народжувати в коридорах чи каретах швидкої: поранені окупанти заповнили медзаклад
Через велику кількість поранених військових РФ пологове відділення в Луганську облаштували як військовий госпіталь - жінки народжували в коридорах та каретах швидкої
Про це поінформували в Луганській ОВА.
Зазначається, що у пологовому відділенні Луганської міської лікарні № 3 облаштували військовий госпіталь для представників ПВК. Окупанти заповнили всі ліжко-місця, тож жінкам довелося народжувати в коридорі або в кареті швидкої.
"Через велику кількість поранених окупантів пологи в Луганську перетворюються на справжні муки", - наголосили в ОВА.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
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