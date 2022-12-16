Про це поінформували в Луганській ОВА.

Зазначається, що у пологовому відділенні Луганської міської лікарні № 3 облаштували військовий госпіталь для представників ПВК. Окупанти заповнили всі ліжко-місця, тож жінкам довелося народжувати в коридорі або в кареті швидкої.

"Через велику кількість поранених окупантів пологи в Луганську перетворюються на справжні муки", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

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