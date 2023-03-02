Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Окупаційна адміністрація Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками. Гроші не отримують учителі, медики, залізничники, поштарі й т.д.. Всі проблеми влада обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що економічна блокада регіону вигідна Кремлю.

"Особливо цинічно це (затримка зарплат, - ред.) виглядає на фоні блокування українських виплат й полюванням за гривнею. Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, аби вивезти потім місцевих мешканців до РФ під приводом "евакуації" й завезти росіян", - розповіли в Центрі.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти оголосили про заборону обігу гривні.