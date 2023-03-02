Окупанти на Запоріжжі заборгували бюджетникам зарплату за 2 місяці, – Центр нацспротиву
Російські окупанти, які контролюють частину Запорізької області, заборгували вчителям, медикам та іншим бюджетникам зарплату за 2 місяці
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Окупаційна адміністрація Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками. Гроші не отримують учителі, медики, залізничники, поштарі й т.д.. Всі проблеми влада обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що економічна блокада регіону вигідна Кремлю.
"Особливо цинічно це (затримка зарплат, - ред.) виглядає на фоні блокування українських виплат й полюванням за гривнею. Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, аби вивезти потім місцевих мешканців до РФ під приводом "евакуації" й завезти росіян", - розповіли в Центрі.
Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти оголосили про заборону обігу гривні.
- Окупанти змушують мешканців окупованих територій Запорізької області брати паспорти РФ і відмовлятись від громадянства України.
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