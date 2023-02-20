Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.

"Росіяни тримають людей у заручниках. Для них важливо, щоб люди залишались, щоб робити пропаганду. Вони примушують брати всіх російські паспорти і ситуація з примусовою паспортизацією тільки загострюється. Люди без нього не можуть отримати виплати, піти до лікарні, їх змушують переоформлювати автівки та навіть обмежують доступ до інтернету", - сказала вона.

Сисоєва додала, що випадки, коли вилучають паспорти України.

"Люди в окупації розповідають, що коли зупиняє російський солдат на вулиці, якщо вони бачать паспорт України, то кажуть : "Якщо ви хочете жити в цьому місті, то ми вам радимо якнайшвидше замінити паспорт". Змушують людей відмовлятися від громадянства. Росіяни можуть залякувати людей. Найголовніше для людей там - вижити. Звичайно, людей закликають не брати російські паспорти, але російські терористи ставлять такі умови, що триматися стає дедалі важче", - підсумувала депутатка.