В окупації змушують не лише брати паспорт РФ, а й відмовлятися від громадянства України, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
Росіяни примушують брати всіх паспорти РФ на окупованій частині Запорізької області, і ситуація з примусовою паспортизацією тільки загострюється
Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.
"Росіяни тримають людей у заручниках. Для них важливо, щоб люди залишались, щоб робити пропаганду. Вони примушують брати всіх російські паспорти і ситуація з примусовою паспортизацією тільки загострюється. Люди без нього не можуть отримати виплати, піти до лікарні, їх змушують переоформлювати автівки та навіть обмежують доступ до інтернету", - сказала вона.
Сисоєва додала, що випадки, коли вилучають паспорти України.
"Люди в окупації розповідають, що коли зупиняє російський солдат на вулиці, якщо вони бачать паспорт України, то кажуть : "Якщо ви хочете жити в цьому місті, то ми вам радимо якнайшвидше замінити паспорт". Змушують людей відмовлятися від громадянства. Росіяни можуть залякувати людей. Найголовніше для людей там - вижити. Звичайно, людей закликають не брати російські паспорти, але російські терористи ставлять такі умови, що триматися стає дедалі важче", - підсумувала депутатка.
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