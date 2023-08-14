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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів

14 серпня, 2023 понедiлок
08:19
Війна з Росією окупанти орки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 254 380 військових. На фронті протягом 13 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося понад 30 бойових зіткнень 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4306 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
  • артилерійських систем – 5099 (+27)
  • РСЗВ – 714 (+1)
  • засобів ППО ‒ 479 (+2)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 313 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 1379 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 766 (+6)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Андріївки, Кліщіївки, Старомайорського й Роботиного

Протягом 13 серпня відбулось 33 бойових зіткнення. Про це у ранковому зведенні 14 серпня звітував Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Українське, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Терни, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії окупантів, українські захисники продовжують стримувати наступ ворога в районі Авдіївки Донецької області.

Він завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Вороже військо завдало авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного, П’ятихаток Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Чарівне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки, Білозерки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Козацьке, Антонівка, Токарівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За добу Росія завдала 2 ракетних і 43 авіаційних удари по Україні

Протягом 13 серпня російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили 2 артзасоби на вогневих позиціях, станцію РЕБ й засіб ППО окупантів

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 - по зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони росіян.

  • Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдань. При цьому військові знищили 269 окупантів.
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