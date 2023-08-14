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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ

14 серпня, 2023 понедiлок
00:02
Війна з Росією знищені окупанти

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдань. При цьому військові знищили 269 окупантів

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що за останню добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12).

Також знищено 15 одиниць військової техніки противника:

  • 1 танк, 2 ББМ;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 9 одиниць автомобільної;
  • 1 одиниця спеціальної техніки.

Також українські військові знищили один склад боєприпасів і один командно-спостережний пункт ворога.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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