ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що за останню добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12).

Також знищено 15 одиниць військової техніки противника:

1 танк, 2 ББМ;

3 артилерійські системи та міномети;

9 одиниць автомобільної;

1 одиниця спеціальної техніки.

Також українські військові знищили один склад боєприпасів і один командно-спостережний пункт ворога.