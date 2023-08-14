ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ
Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдань. При цьому військові знищили 269 окупантів
Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Зазначається, що за останню добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загиблі - 81, поранені - 176, полонені - 12).
Також знищено 15 одиниць військової техніки противника:
- 1 танк, 2 ББМ;
- 3 артилерійські системи та міномети;
- 9 одиниць автомобільної;
- 1 одиниця спеціальної техніки.
Також українські військові знищили один склад боєприпасів і один командно-спостережний пункт ворога.
- Станом на вечір суботи, 12 серпня, було відомо про успіхи українських захисників на Таврійському напрямку.
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