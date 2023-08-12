ЗСУ відбили території на Таврійському напрямку
Станом на вечір суботи, 12 серпня, відомо про успіхи українських захисників на Таврійському напрямку
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють. Артилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневих завдання", - пише Тарнавський.
Протягом доби українські сили ліквідували 80 росіян, 160 - поранено, ще 2 взято у полон. Знищено 7 одиниць військової техніки противника: танк, 2 бойові броньовані машини, 2 артсистеми та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також було знищено 3 складів боєприпасів.
"Йдемо вперед!", - наголошує Тарнавський.
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