Диверсанти намагались прорвати кордон України на Сумщині. Військові відбили атаку

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Диверсантів було виявлено неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади, Сумська область.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - пише Наєв.

Українські захисники зуміли вибити російських диверсантів. Терористи забрали поранених та відступили за держаний кордон України.

"Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру. Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.