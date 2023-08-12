Диверсанти намагались прорвати кордон України на Сумщині. Військові відбили атаку
У суботу, 12 серпня, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено російську диверсійно-розвідувальну групу
Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Диверсантів було виявлено неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади, Сумська область.
"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - пише Наєв.
Українські захисники зуміли вибити російських диверсантів. Терористи забрали поранених та відступили за держаний кордон України.
"Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру. Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
- Російські військові продовжують вести марні наступальні дії на трьох напрямках фронту, однак Сили оборони на ще двох напрямках успішно стримують їхній наступ.
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