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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони стримують наступ росіян в районах Кліщіївки та Білої Гори на Донеччині, - Генштаб

12 серпня, 2023 субота
19:46
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Російські військові продовжують вести марні наступальні дії на трьох напрямках фронту, однак Сили оборони на ще двох напрямках успішно стримують їхній наступ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку російські війська вели безрезультатні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори, що у Донецькій області.

Крім цього, ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного.

За добу росіяни завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів по Україні

Протягом доби російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі зазначили, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті відбулося 33 боєзіткнення. Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Яструбине, Водолаги, Миропільське Сумської області та Уди, Стрілеча, Охрімівка у Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив даремні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Тягинка, Понятівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Авіація ЗСУ 10 разів вдарила по районах скупчення живої сили ворога

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

  • 12 серпня український військовий Кирило Сазонов у етері Еспресо розповів, що росіяни перекинули до Бахмута три полки територіальних військ замість "еленерівців" і "деенерівців".
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