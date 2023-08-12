РФ провела ротацію на Бахмутському напрямку, - військовий ЗСУ
Росіяни перекинули до Бахмута три полки територіальних військ замість "еленерівців" і "деенерівців"
Про це розповів український військовий Кирило Сазонов у етері Еспресо.
"Ворог намагається не дати нам оточити своє угруповання в Бахмуті. Саме угруповання замінили. Днями була ротація. Вивели так звані 1-й і 2-й армійські корпуси - "ДНР" і "ЛНР". Замість них завели три полки російських територіальних військ - другий сорт", - зазначив він
На південь від Бахмута, зокрема у Кліщіївці, на околицях тривають важкі бої. РФ намагається захопити її знову. Переважно працюють ворожі десантники, яких посилили мотострілками. Проте успіху не мають.
"Російські пропагандисти сумно кажуть, що "все під контролем". У них навіть брехати не виходить, що вони кудись просуваються", - зауважив Кирило Сазонов.
- 11 серпня стало відомо, що ЗСУ наступають південніше від Бахмута.
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