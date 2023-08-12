Про це розповів український військовий Кирило Сазонов у етері Еспресо.

"Ворог намагається не дати нам оточити своє угруповання в Бахмуті. Саме угруповання замінили. Днями була ротація. Вивели так звані 1-й і 2-й армійські корпуси - "ДНР" і "ЛНР". Замість них завели три полки російських територіальних військ - другий сорт", - зазначив він

На південь від Бахмута, зокрема у Кліщіївці, на околицях тривають важкі бої. РФ намагається захопити її знову. Переважно працюють ворожі десантники, яких посилили мотострілками. Проте успіху не мають.

"Російські пропагандисти сумно кажуть, що "все під контролем". У них навіть брехати не виходить, що вони кудись просуваються", - зауважив Кирило Сазонов.