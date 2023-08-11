ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут", - звітує військовий.

Повідомляється, що російська армія безрезультатно наступала в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти намагалися відновити і втрачене положення західніше від Старомайорського та Роботиного, успіху не мали.

Крім того, рашисти проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого війська.

"У Міловому на Луганщині російські загарбники проводять військовий облік громадян, зокрема окупанти змушують керівників різних підприємств до 18 серпня надавати їм списки чоловіків 1996-2005 років народження", - каже Ковальов.

Також у Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину селища та проводять жорсткі фільтраційні заходи.

"В'їзд та виїзд здійснюється лише за перепустками, які видають самі ж окупанти", - додав речник.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега розповів, що на окупованих територіях росіяни облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна з достатньо великою щільністю. Це викликає складність для Сил оборони у веденні наступальних дій на південному напрямку.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню.

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.