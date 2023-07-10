Окупанти намагаються розвантажити Кримський міст, зріс трафік на півострів через Мелітополь, - мер
Російські загарбники збільшують трафік через тимчасово окупований Мелітополь, намагаючись розвантажити незаконно побудований міст через Керченську протоку
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телемарафоні.
"Минулого тижня вороги провели якусь там нараду і в підсумку вирішили розвантажити "Кримський міст" від трафіку. Тож якщо раніше ми говорили, що 70% трафіку з РФ іде через Мелітополь у бік тимчасово окупованого Криму, то наразі цей трафік зростає", – розповів мер.
Федоров зазначив, що кількість російських військових у Мелітополі та його околицях збільшується.
"Це ми бачимо по тому, як вони заїжджають у будинки, квартири. Наприклад, два добровольчі батальйони – один з Аланії, другий – з Північної Осетії – заїхали в селище Обільне поблизу Мелітополя і розташувався там на території одного із заводів. На жаль, гарматного м'яса у них дуже багато, тому вони підвозять його нове і нове", – додав Федоров.
- У червні в Міноборони повідомляли, що росіяни провели фільтраційні заходи в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області, аби виявити проукраїнськи налаштованих людей. Деяких із них затримали.
- Також Федоров розповів, що у тимчасово окупованій Запорізькій області російські загарбники почали мінувати критичну інфраструктуру. Це ставить під загрозу не тільки мешканців, але й весь світ.
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