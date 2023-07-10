Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телемарафоні.

"Минулого тижня вороги провели якусь там нараду і в підсумку вирішили розвантажити "Кримський міст" від трафіку. Тож якщо раніше ми говорили, що 70% трафіку з РФ іде через Мелітополь у бік тимчасово окупованого Криму, то наразі цей трафік зростає", – розповів мер.

Федоров зазначив, що кількість російських військових у Мелітополі та його околицях збільшується.

"Це ми бачимо по тому, як вони заїжджають у будинки, квартири. Наприклад, два добровольчі батальйони – один з Аланії, другий – з Північної Осетії – заїхали в селище Обільне поблизу Мелітополя і розташувався там на території одного із заводів. На жаль, гарматного м'яса у них дуже багато, тому вони підвозять його нове і нове", – додав Федоров.