Окупанти провели фільтраційні заходи в Кирилівці: частина цивільних після допиту не повернулась додому
Росіяни провели фільтраційні заходи в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області, аби виявити проукраїнськи налаштованих людей. Деяких із них затримали
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, люди на тимчасово окупованих територіях усе більше не довіряють росіянам. Аби виявити проукраїнськи налаштованих мешканців, окупанти вирішили провести каральні рейди.
"Минулого тижня н. п. Кирилівка тимчасово окупованої території Запорізької області впродовж декількох днів був оточений російськими військами, протягом яких проводилась тотальна фільтрація місцевого населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян", - написала Маляр.
За її словами, особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких росіяни отримали доноси щодо їхніх проукраїнських поглядів.
"У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - розповіла чиновниця.
- 9 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що у тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, росіяни організовують обшуки домівок громадян, яких підозрюють у підтримці України, після чого вивозять їх у невідомому напрямку без подальшого повернення.
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