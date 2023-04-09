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Росіяни на Луганщині вивозять у невідомому напрямку місцевих, яких підозрюють у підтримці України, - Генштаб

9 квітня, 2023 неділя
18:27
війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, росіяни організовують обшуки домівок громадян, яких підозрюють у підтримці України, після чого вивозять їх у невідомому напрямку без подальшого повернення

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 квітня.

"Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 4 ЗРК, 11 районів зосередження та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Своєю чергою авіація ЗСУ за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

Ворог за день здійснив 10 обстрілів з РСЗВ, а також завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари

Також, 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі та поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Ще 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби Силами оборони було відбито понад 40 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Ясна Поляна Чернігівської області; Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового.  Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області. 
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Обстріляв, зокрема, Времівку, Новопіль Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я Запорізької області; Веселе, Бургунку, Іванівку, Антонівку, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Російська бойова авіація у неділю, 9 квітня 2023 року, завдала удару по автомобільному мосту через річку Судість, що між селами Грем'яч та Колос Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Ворожа пропаганда пояснила це необхідністю перешкоджання українським диверсантам.

Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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