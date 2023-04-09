Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині

Інформацію про подію офіційно підтверджує Оперативне командування "Північ" Збройних Сил України.

"Близько 11:54 9 квітня повідомили про 1 вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території рф, в район населеного пункту Грем'яч. Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - зазначили у ЗСУ.

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