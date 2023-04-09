Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
Російська бойова авіація у неділю, 9 квітня 2023 року, завдала удару по автомобільному мосту через річку Судість, що між селами Грем'яч та Колос Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Ворожа пропаганда пояснила це необхідністю перешкоджання українським диверсантам
Інформацію про подію офіційно підтверджує Оперативне командування "Північ" Збройних Сил України.
"Близько 11:54 9 квітня повідомили про 1 вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території рф, в район населеного пункту Грем'яч. Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - зазначили у ЗСУ.
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