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Окупанти наносять удари з повітря, а ЗСУ ведуть оборонні бої та знижують моральний дух ворогів

1 березня, 2022 вiвторок
08:38
війна з Росією Ганна Маляр

Росіяни намагаються висадити десант і використовують диверсантів, однак українські військові продовжують оборону та знищують ворога

Про це повдомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Від початку доби 1 березня ворог перегруповувався та наносив ракетно-бомбові удари з повітря, намагався висадити тактичний десант. Також окупанти використовують диверсантів для нападу на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Сіверщині тривають оборонні бої, щоб не допустити просування противника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова виявили ДРГ, які завдяки броньованій техніці намагалися прорватися до міста, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові й механізовані частини ЗСУ, за підтримки авіації й артилерії, продовжують оборонні бої на зайнятих рубежах. Вони здійснюють вогневе ураження окупантів у всі наявні засоби. 

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку росіян, що намагється вклинитись і відновили
положення по першому рубежу оборони.

У Києві сили оборони захищають місто, утримують зовнішні оборонні рубежі та критично важливі об’єкти державної інфраструктури, не пускаючи окупантів до передмість столиці. Українські військові знищують диверсантів, які нехтують нормами міжнародного гуманітарного права та перевдягаються у військову форму ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, щоб потрапити до Києва через бойові порядки наших військ.

Стійка оборона українців стрімко знижує моральний дух росіян. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.

Ганна Маляр також наголосила що впродовж 28 лютого ЗСУ знищили 5 літаків окупантів. Про загальні втрати ворога стане відомо пізніше.
 

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