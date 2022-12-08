Про це він розповів у інтерв'ю "Главкому".

Він розповів, що останні чотири місяці окупанти намагаються оточити Авдіївку, проте укріплення у місті добудовувалися протягом 8 років, тож росіяни не можуть пройти промислову зону населеного пункту.

"За майже вісім років періоду до повномасштабної війни Авдіївка "будувалася". Впродовж кожної ротації кожна нова бригада, яка заходила на позиції, щось нове додавала свого, якісь укріплення зводила. Саме "промка" тому і стала для росіян таким непрохідним, дуже потужним місцем", – йдеться в повідомленні.

Барабаш також розповів, що на початку повномасштабного вторгнення в Авдіївці стояла 25-та окрема повітрянодесантна бригада ЗСУ. Він зазначив, що бригада в місці вже не вперше, тому вони багато зробили на упередження. Через це за 9 місяців окупанти не змогли захопити "жодного метра промислового району".

"На Бахмут, де було зведено багато наших укріплень, вони намагалися іти у лобову. Щодо Авдіївки, якщо ми говоримо конкретно про промисловий район, жодного його метру за всі дев'ять місяців війни вони не пройшли. Тому тут тактика трошки інша, вони намагаються зайти до міста з півночі і півдня. Відбуваються атаки і на промку, у лобову, але зараз вже дуже рідко", – зазначив Барабаш.

Нацгвардієць Назаренко розповів, що під Бахмутом у РФ зменшилася перевага у зброї, тому вона намагається компенсувати це живою силою.

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