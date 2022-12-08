Під Бахмутом у РФ зменшилася перевага у зброї. Вона намагається компенсувати це живою силою, - нацгвардієць Назаренко
На Бахмутському напрямку в РФ зменшилася перевага в артилерії, і вона намагається посилитися за рахунок живої сили
Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко в етері Еспресо.
За його словами, на Бахмутському напрямку РФ щодня намагається штурмувати кожну позицію. Ворог не має тотальної переваги в артилерії й за допомогою техніки вогневого валу прагне знищити Бахмут, села та посадки.
"На цей час співвідношення в артилерії - 1:5, 1:8, не так, як колись було 1:20, що їхня перевага була в одні ворота. Зараз вони хочуть компенсувати це великою кількістю живої сили, яку вони відправляють", - наголосив Володимир Назаренко.
Боєць "Легіону Свободи" зауважив, що росіяни переважно відправляють бандитів, вагнерівців, яких випустили з в’язниці, але українські військові їх знищують
- 7 грудня офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко зазначив, що на Бахмутський напрямок РФ кинула всі боєздатні частини й зазнає там великих втрат.
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