Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко в етері Еспресо.

За його словами, на Бахмутському напрямку РФ щодня намагається штурмувати кожну позицію. Ворог не має тотальної переваги в артилерії й за допомогою техніки вогневого валу прагне знищити Бахмут, села та посадки.

"На цей час співвідношення в артилерії - 1:5, 1:8, не так, як колись було 1:20, що їхня перевага була в одні ворота. Зараз вони хочуть компенсувати це великою кількістю живої сили, яку вони відправляють", - наголосив Володимир Назаренко.

Боєць "Легіону Свободи" зауважив, що росіяни переважно відправляють бандитів, вагнерівців, яких випустили з в’язниці, але українські військові їх знищують

7 грудня офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко зазначив, що на Бахмутський напрямок РФ кинула всі боєздатні частини й зазнає там великих втрат.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb