Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Занадто багато поразок росіяни отримали за останні місяці. Вони програли битву на Харківщині, Херсонщині. Їм потрібна хоч якась реабілітація, їм потрібен реванш. Хоч десь вони мають показати, що можуть наступати. Бахмут обраний окупантами саме з цих міркувань. Всі боєздатні частини армії РФ кинуті зараз на Бахмут. Багато боїв, обстрілів, штурмів, але українська оборона міцна. Насипаємо ворогу, ворог зазнає великих втрат", - наголосив Іллєнко.

За його словами, українські позиції міцно тримають оборону на Бахмутському напрямку, і це складна, виснажлива та пекельна робота.

"Українська фортеця Бахмут стоїть міцно, ніякої загрози оточення немає. Ця битва триває кілька місяців, а останні тижні - це кульмінація цієї битви", - підкреслив Іллєнко.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань

Кремль намагається налаштувати населення РФ на майбутні хвилі мобілізації, попри офіційні заперечення щодо цього

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