Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що адміністрація російського президента прямо заперечила чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві.

ISW каже, що Кремль, схоже, відходить від обмежених повідомлень про війну, які він використовував для зменшення занепокоєння серед широкої російської громадськості щодо війни.

Так, в Інституті відзначили, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, наражаючи багатьох цивільних осіб на небезпеку війни під абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони Росії. Своєю чергою московські чиновники навіть розклеїли оголошення про спеціальну військову операцію по всьому місту, що раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах та селищах влітку 2022 року на тлі кампаній з набору добровольців.

"Однак цих інформаційних умов недостатньо, щоб переконати російське населення загалом у необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні заходи щодо набору добровольців протягом літа", - йдеться у звіті.

Експерти підкреслюють, що Кремль ризикує ще більше зашкодити своїй довірі, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи.

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі", - наголосили в Інституті.

Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і зі складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період.

"Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з підрозділів (частково мобілізованих, - ред.), тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені мобілізовані елементи були передчасно відправлені на передову", - інформують аналітики.

Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування, додають експерти.

Інші ключові висновки Інституту вивчення війни:

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