Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ніч, якщо порівнювати з попередніми, пройшла доволі тихо та спокійно. Це результат роботи наших захисників. Адже за останні дні наші військові добряче насипали росіянам. Також було знищено кілька складів з боєприпасами окупантів", - розповів Денисов.

Боєць "Легіону Свободи" додав, що російські війська готуються до наступальних дій.

"Наша армія збиває наступальний потенціал окупантів на Запорізькому напрямку. Проте не слід розслаблятись. Росіяни не приховують своїх планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області. В нас є інформація з тимчасово окупованих територій, що російським військовим розповідає їхнє керівництво про підготовку нового наступу на Запоріжжя. Говорять, що потрібно лише зачекати, щоб добре промерз ґрунт", - додав він.

7 січня загарбники атакували Запоріжжя, вони використали касетні снаряди та реактивні системи залпового вогню. Уражено цивільну й критичну інфраструктуру.

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