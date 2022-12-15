Про це розповів мер міста Іван Федоров у етері Еспресо.

"Якщо, наприклад, у вересні з чотирьох тимчасово окупованих областей - Запорізької, Херонської, Донецької та Луганської - на добу виїжджала понад 1 тис. автівок, то зараз за тиждень через Василівку виїжджає чотири. Також не випускають чоловіків призовного віку, які не мають звільнення від служби в армії", - наголосив він.

Іван Федоров зауважив, що ускладнився виїзд мелітопольців і через окупований Крим. Маршрут до Грузії чи країн ЄС займає щонайменше п’ять діб.

9 грудня мер повідомив, що до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами

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