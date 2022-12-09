Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

За його словами, росіяни збільшують свої угруповання на території південного регіону Запорізької області. Їх заселяють і в будинки, і у квартири. Крім того, починають приїздити нові гауляйтери.

"Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий "наглядач" від Кадирова", - розповів Федоров.

Він уточнив, що племінник Кадирова пов'язаний із аграрною сферою та раніше був очільником міністерства аграрної політики Чечні. Федоров не виключає, що він приїхав грабувати зерно в місцевих аграріїв.

"Вони раніше вкрали комбайни, а потім постачальник комбайнів побачив, що вони в Чечні", - зазначив мер.

На його думку, основною задачею "наглядача" є контроль місцевих гауляйтерів, яким не довіряють навіть окупанти.

"Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення", - сказав Федоров.

8 грудня поблизу аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.