Терор цивільних продовжується: у Мелітополі племінник Кадирова контролюватиме місцевих гауляйтерів, - Федоров
До тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.
За його словами, росіяни збільшують свої угруповання на території південного регіону Запорізької області. Їх заселяють і в будинки, і у квартири. Крім того, починають приїздити нові гауляйтери.
"Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий "наглядач" від Кадирова", - розповів Федоров.
Він уточнив, що племінник Кадирова пов'язаний із аграрною сферою та раніше був очільником міністерства аграрної політики Чечні. Федоров не виключає, що він приїхав грабувати зерно в місцевих аграріїв.
"Вони раніше вкрали комбайни, а потім постачальник комбайнів побачив, що вони в Чечні", - зазначив мер.
На його думку, основною задачею "наглядача" є контроль місцевих гауляйтерів, яким не довіряють навіть окупанти.
"Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення", - сказав Федоров.
- 8 грудня поблизу аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.
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