Поблизу аеродрому в Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром", - написав він у телеграмі.

Також Федоров додав, що до сьогодні поблизу аеродрому вже лунало з десяток вибухів. Інформацію щодо втрат уточнюють.

6 грудня в Мелітополі біля під'їзду колаборанта вранці прогримів вибух.