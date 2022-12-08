Поблизу аеродрому в Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
Поблизу аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром", - написав він у телеграмі.
Також Федоров додав, що до сьогодні поблизу аеродрому вже лунало з десяток вибухів. Інформацію щодо втрат уточнюють.
6 грудня в Мелітополі біля під'їзду колаборанта вранці прогримів вибух.
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