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Головна війна з Росією У Мелітополі вранці прогримів вибух, – Федоров

У Мелітополі вранці прогримів вибух, – Федоров

6 грудня, 2022 вiвторок
07:19
війна з Росією

Зі слів міського голови Івана Федорова, вибух було чутно на пів міста

Про це міський голова Мелітополя повідомив у Telegram.

"Ранкове бавовнятко для  окупантів у Мелітополі.Повідомляють про вибух на мікрорайоні, який чуло півміста. Чекаємо на подробиці", – зазначив Федоров.

  • Російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, окрім того, що в'їзд та виїзд був заборонений, на головних проспектах проводили фільтрацію.
  • Військові РФ привозять своїх педагогів, які повинні русифікувати дітей на тимчасово окупованих територіях.

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