У Мелітополі вранці прогримів вибух, – Федоров
Зі слів міського голови Івана Федорова, вибух було чутно на пів міста
Про це міський голова Мелітополя повідомив у Telegram.
"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі.Повідомляють про вибух на мікрорайоні, який чуло півміста. Чекаємо на подробиці", – зазначив Федоров.
- Російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, окрім того, що в'їзд та виїзд був заборонений, на головних проспектах проводили фільтрацію.
- Військові РФ привозять своїх педагогів, які повинні русифікувати дітей на тимчасово окупованих територіях.
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