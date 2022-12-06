У Мелітополі вранці прогримів вибух, – Федоров

Про це міський голова Мелітополя повідомив у Telegram.

"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі.Повідомляють про вибух на мікрорайоні, який чуло півміста. Чекаємо на подробиці", – зазначив Федоров.

Російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, окрім того, що в'їзд та виїзд був заборонений, на головних проспектах проводили фільтрацію.

Військові РФ привозять своїх педагогів, які повинні русифікувати дітей на тимчасово окупованих територіях.

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