Окупанти заблокували Мелітополь та проводять фільтрацію посеред міста, - мер
Уранці 2 грудня російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, окрім того, що в'їзд та виїзд був заборонений, на головних проспектах проводили фільтрацію
Про це в медіацентрі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Декілька годин тому місто було повністю заблоковано рашистами. Зараз вони в деяких районах міста проводять фільтрацію. Просто на центральному проспекті, на центральних вулицях вони розмістили по декілька блокпостів і обшукують всі машини", - сказав Федоров.
Крім того, місто заблоковано на в’їзд та на виїзд.
"Вранці людей не пропускали на в’їзд в місто, навіть ті поодинокі люди, які їхали на роботу - їх змусили йти пішки. Навіть маршрутні таксі в місто не пускали", - додав Федоров.
Мер Мелітополя пояснив: щодня на території запорізької лінії фронту постійно в російських військ щось вибухає або щось знищується, "тому рашисти намагаються перенести все це на цивільних мешканців і чинять проти них терор".
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