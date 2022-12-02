Окупанти заблокували Мелітополь та проводять фільтрацію посеред міста, - мер

Про це в медіацентрі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Декілька годин тому місто було повністю заблоковано рашистами. Зараз вони в деяких районах міста проводять фільтрацію. Просто на центральному проспекті, на центральних вулицях вони розмістили по декілька блокпостів і обшукують всі машини", - сказав Федоров.

Крім того, місто заблоковано на в’їзд та на виїзд.

"Вранці людей не пропускали на в’їзд в місто, навіть ті поодинокі люди, які їхали на роботу - їх змусили йти пішки. Навіть маршрутні таксі в місто не пускали", - додав Федоров.

Мер Мелітополя пояснив: щодня на території запорізької лінії фронту постійно в російських військ щось вибухає або щось знищується, "тому рашисти намагаються перенести все це на цивільних мешканців і чинять проти них терор".

До слова, 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна, він доставлений у лікарню в тяжкому стані

22 листопада в етері Еспресо Іван Федоров повідомив, що мешканців Мелітополя росіяни забирають у полон і катують електричним струмом.

27 листопада стало відомо, що морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами.

Українські військові завдали удар 25 листопада в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від початку окупації загарбники викрали з міста понад 700 людей, лише від початку листопада зникло шестеро чоловіків.

До слова, міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога

В Мелітополі Запорізької області - постійні успіхи партизанів, через це окупаційна влада почала підготовку до можливого так званого трибуналу

У тимчасово захопленому Мелітополі колаборанти та загарбники шукають партизан та навіть оголосили винагороду - 500 тисяч рублів.

30 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що бізнес на окупованій частині Запорізької області поділили між собою групи гауляйтерів - хтось ввозить продукти, хтось - пальне, а хтось контролює вивезення зерна.