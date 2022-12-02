Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти заблокували Мелітополь та проводять фільтрацію посеред міста, - мер

Окупанти заблокували Мелітополь та проводять фільтрацію посеред міста, - мер

2 грудня, 2022 п'ятниця
15:51
війна з Росією

Уранці 2 грудня російські окупанти повністю заблокували Мелітополь, окрім того, що в'їзд та виїзд був заборонений, на головних проспектах проводили фільтрацію

Про це в медіацентрі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Декілька годин тому місто було повністю заблоковано рашистами. Зараз вони в деяких районах міста проводять фільтрацію. Просто на центральному проспекті, на центральних вулицях вони розмістили по декілька блокпостів і обшукують всі машини", - сказав Федоров.

Крім того, місто заблоковано на в’їзд та на виїзд.

"Вранці людей не пропускали на в’їзд в місто, навіть ті поодинокі люди, які їхали на роботу - їх змусили йти пішки. Навіть маршрутні таксі в місто не пускали", - додав Федоров.

Мер Мелітополя пояснив: щодня на території запорізької лінії фронту постійно в російських військ щось вибухає або щось знищується, "тому рашисти намагаються перенести все це на цивільних мешканців і чинять проти них терор".

  • До слова, 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна, він доставлений у лікарню в тяжкому стані
  • 22 листопада в етері Еспресо Іван Федоров повідомив, що мешканців Мелітополя росіяни забирають у полон і катують електричним струмом.
  • 27 листопада стало відомо, що морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами.
  • Українські військові завдали удар 25 листопада в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. 
  • Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від початку окупації загарбники викрали з міста понад 700 людей, лише від початку листопада зникло шестеро чоловіків. 
  • До слова, міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога
  • В Мелітополі Запорізької області - постійні успіхи партизанів, через це окупаційна влада почала підготовку до можливого так званого трибуналу
  • У тимчасово захопленому Мелітополі колаборанти та загарбники шукають партизан та навіть оголосили винагороду - 500 тисяч рублів.
  • 30 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що бізнес на окупованій частині Запорізької області поділили між собою групи гауляйтерів - хтось ввозить продукти, хтось - пальне, а хтось контролює вивезення зерна. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелітополь
окуповані території
Запорізька область
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
1 грудня, 2022 четвер
Чому помилилася фон дер Ляйєн в оцінці українських втрат
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
2 грудня, 2022 п'ятниця
Держетнополітики взяла на себе роль "адвоката" УПЦ МП
окупанти рф орки
1 грудня, 2022 четвер
Російські солдати втекли з полігону в Білорусі, - Беларускі Гаюн
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.58
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
2 грудня
16:41
Ексклюзив
Відомо про відхід військ окупанта з Василівки Запорізької області, - депутат райради Кирильчук
16:39
ДБР виявило у Куп’янську списки місцевих зрадників та колаборантів
ДБР виявило у Куп’янську списки місцевих зрадників та колаборантів
16:30
Віктор Орбан
"Це ж так просто і примітивно - дати грошей": Орбан знову виступив проти наміру ЄС виділити Україні 18 млрд євро
16:08
Посольство РФ у Празі
"Хай терористична держава відчує наслідки на власній шкірі": Резніков підтримав ініціативу чехів вимкнути електрику посольству РФ
16:07
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Агія Загребельська
Призначення казаха головою ОДКБ — ляпас Путіну
15:59
Латвія
За карту з Кримом у складі РФ: У Латвії на 10 тисяч євро оштрафували телеканал "Дождь"
15:48
Ексклюзив
Невдовзі українські війська почнуть рух, щоб перетнути суходільний коридор росіян до Криму та вийти на узбережжя Азовського моря, - військовий експерт Світан
15:48
Олаф Шольц
Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України
15:47
Сербія
Новим керівником сербської розвідки став проросійський політик
15:34
Боррель відвідав тренування українських військовослужбовців у Польщі
15:22
Оновлено
телеканал "Дождь"
Ведучий російського телеканалу "Дождь" заявив про підтримку окупантів: його звільнили
15:19
Ексклюзив
ЗСУ
У районі Бахмута й Авдіївки варто робити оборону України динамічнішою, - офіцер ЗСУ Лапін
15:04
суд, вирок
Підтримував Антимайдан і виправдовував агресію РФ: колишньому українському телеведучому повідомили підозру в держзраді
15:02
крапельниця, лікарня, отруєння
Цього тижня за сприяння Єврокомісії 48 українців вирушили на лікування за кордон, - МОЗ
14:55
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Єкатєріна ІІ, геть з України! Чому декомунізація в часи війни важлива
14:45
"Дезінфекція" в лаврах московського патріархату
Очільник Лаври Павло, Новинський та інші церковники: РНБО ввела санкції проти УПЦ МП, - ЗМІ
14:43
Пункт незламності
Педагогів обурила поведінка нардепа Тищенка під час візиту до пункту обігріву
14:33
Санкції
5 років арешту та штраф у 5% від обігу. Єврокомісія деталізувала кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти РФ
14:30
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"У росіян пріоритети на ракети, а не на людей": Маляр заявила про деморалізацію війська РФ
14:27
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина планує передати Україні 7 установок Gepard навесні, - Spiegel
14:11
Ексклюзив
російські війська окупанти
Три найбільш важливі недоліки та системні проблеми армії РФ, - військовий аналітик Данилюк
14:08
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, але розслаблятись рано, - ОК "Південь"
14:08
OPINION
Петро Олещук
Німеччина визнала Голодомор геноцидом. Більше розуміння – менше помилок
14:07
Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство
Едвард Сноуден отримав паспорт громадянина Росії, - адвокат
13:57
Понад 300 тис. українців за час незалежності постраждали від проблем, пов'язаних із торгівлею людьми
13:53
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
"Європа була б у біді без США": прем'єр Фінляндії висловилася про безпекову ситуацію
13:44
Авто, станції Starlink та дрони: що Parimatch передав ЗСУ на фронт у листопаді
13:28
Виправдовував захоплення Криму та російську агресію в Україні: митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП оголосили підозру
13:20
Польовий госпіталь
Естонія разом з Норвегією та Нідерландами передадуть Україні польовий госпіталь
13:14
Світовий банк
"Суми приголомшують": у Світовому банку спрогнозували, що для відновлення України знадобиться сотні мільярдів доларів
13:12
Ексклюзив
ЗСУ
Загрози для НАТО зменшуються зусиллями ЗСУ, - військовий аналітик Целуйко
13:08
Нью-Йорк
Війна в Україні вплинула на рейтинг найдорожчих міст світу
12:57
МЗС України
Очі тварин у закривавлених конвертах: щонайменше вісім українських посольств отримали погрози
12:56
на фото прапор Індонезії
Індонезія планує криміналізувати позашлюбний секс: максимальним покаранням буде рік тюрми
12:39
Експравоохоронець з Луганщини, що зрадив присязі
За матеріалами ДБР судитимуть 3 експравоохоронців з Луганщини, їх звинувачують у державній зраді
12:39
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на умову Байдена для початку переговорів із США: з України окупанти йти не збираються
12:38
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Росія поводиться агресивно. Голова Мюнхенської конференції закликав підтримати Україну на шляху повернення Криму
12:34
nasams
США просять країни Близького Сходу швидко передати NASAMS Україні для посилення ППО
12:29
США та Франція обіцяють притягнути РФ до відповідальності за Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV