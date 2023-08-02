Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фахівці, які дотичні до діяльності українського Генштабу стверджують, що Україна досі не залучила усі 100% своїх стратегічних резервів, які готувалися для реалізації наших планів щодо контрнаступу. Саме це й нервує агресора. Тому що росіяни досі не знають на якій ділянці фронту й коли ці резерви будуть застосовані. Окупанти не дарма активізували свою діяльність на Куп'янському напрямку. У такий спосіб вони намагаються перемикнути вектор уваги українського Генштабу з ситуації на півдні на ситуацію на Куп'янський напрямок", - пояснив Селезньов.

За його словами, ситуація на Куп'янському напрямку є сталою, але має тенденцію до загострення.

"Підрозділи 4-ї гвардійської танкової дивізії, так званої Кантемирівської, сунуть на наші рубежі та позиції, намагаючись трансформувати свою чисельну перевагу в якійсь територіальні здобутки. Хоча успіху особливо не мають. На деяких ділянках фронту їм вдалося просунутися вперед, але ще треба закріпитися на цих рубежах. Росіяни того не зробили. Тому Сили оборони вигнали російських загарбників з тих територій й ситуація зараз є сталою, але має тенденцію до загострення", - зауважив Селезньов.

Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках

Окупаційні війська РФ відступили на Луганщині, а наші військові дійшли до основної лінії оборони на південному фронті й почали її розбирати















