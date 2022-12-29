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Головна війна з Росією Окупанти незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя, а на Луганщині лікують понад 100 вагнерівців, - Генштаб

Окупанти незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя, а на Луганщині лікують понад 100 вагнерівців, - Генштаб

29 грудня, 2022 четвер
19:19
війна з Росією Окупанти

У Генштабі розповіли, що окупанти незаконно вивозять медпрацівників та обладнання з Донецька до тимчасово окупованого Маріуполя. Окрім того, росіяни продовжують зазнавати втрат - понад 200 окупантів зараз проходять лікування на тимчасово окупованих територіях

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 29 грудня.

Зазначається, що в Біловодську, що на Луганщині, продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнера. Крім того, в місті Токмак на території так званого “військового шпиталю” лікують приблизно 120 поранених окупантів.

Також, за даними Генштабу, загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до тимчасово окупованого Маріуполя.

За добу ЗСУ загалом завдали 15 ударів по районах зосередження окупантів та уразили 4 пункти управління

29 грудня авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Своєю чергою ракетні війська та артилерія ЗСУ за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.

Також у Генштабі підтвердили, що 28 грудня, в результаті вогневого ураження ЗСУ, ліквідовано понад 50 окупантів у районі Бердянська на Запоріжжі.

За день окупанти завдали 23 авіаційних і 10 ракетних ударів, а також здійснили 14 обстрілів із РСЗВ

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках.  На Куп’янському та Новопавлівському - веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, на інших напрямках ситуація наступна: 

  • На Сіверському та Слобожанському противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля - Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут,  Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. 
  • На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку,  Пречистівку та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині. 

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона. Відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок атаки РФ. За попередніми даними, всього було застосовано 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

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Маріуполь
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