Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За даними слідства, 18 травня 2022 року окупаційні війська армії РФ здійснили черговий обстріл смт Чорнобаївка. Загинув місцевий мешканець, ще п’ять людей отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі вони перебувають у лікарні. В с. Правдіне поранень зазнало сімейне подружжя, в домоволодіння яких прицільно влучив ворожий снаряд. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - зазначили в ОГПУ.

Російські обстріли пошкодили цивільну інфраструктуру. Це загрожує життю та здоров'ю мирних мешканців, суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільні об'єкти й населення. Слідчі з'ясовують обставини злочинів. Триває досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

16 травня біля Чорнобаївки ЗСУ знищили склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів.

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