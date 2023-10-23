Окупанти обстріляли Дар'ївку на Херсонщині: поранено чоловіка
Удень понеділка, 23 жовтня, російські загарбники завдали удару по селу Дар'ївка Херсонської області, унаслідок чого поранення отримав місцевий житель
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вдень під російський обстріл населеного пункту потрапив 49-річний місцевий житель.
З мінно-вибуховою травмою, травматичною ампутацією нижньої кінцівки та шоком його доправили до лікарні.
Медики надають потерпілому необхідну допомогу.
- Також цієї ночі окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням керованих авіабомб по території Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого постраждав один чоловік.
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