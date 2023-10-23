Окупанти обстріляли Дар'ївку на Херсонщині: поранено чоловіка

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдень під російський обстріл населеного пункту потрапив 49-річний місцевий житель.

З мінно-вибуховою травмою, травматичною ампутацією нижньої кінцівки та шоком його доправили до лікарні.

Медики надають потерпілому необхідну допомогу.