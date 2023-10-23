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Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли Дар'ївку на Херсонщині: поранено чоловіка

Окупанти обстріляли Дар'ївку на Херсонщині: поранено чоловіка

23 жовтня, 2023 понедiлок
12:00
Війна з Росією

Удень понеділка, 23 жовтня, російські загарбники завдали удару по селу Дар'ївка Херсонської області, унаслідок чого поранення отримав місцевий житель

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдень під російський обстріл населеного пункту потрапив 49-річний місцевий житель.

З мінно-вибуховою травмою, травматичною ампутацією нижньої кінцівки та шоком його доправили до лікарні.

Медики надають потерпілому необхідну допомогу.

  • Також цієї ночі окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням керованих авіабомб по території Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого постраждав один чоловік.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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