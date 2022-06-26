Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранено двох людей
На Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, поранили чоловіка й жінку, пошкодили будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу", - наголосив він.
Крім того, унаслідок обстрілу зруйновані багатоповерхівки. Також росіяни пошкодили будинок культури та пошту.
- У ніч на 25 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Широківську й Зеленодольську громади, поранили жінку, пошкодили будинок
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